Aquest mes d’octubre han quedat decidits a Castelló d’Empúries quins projectes s’inclouen dins la partida pressupostària destinada al Pressupost Participatiu 2023. Després de tancar-se el període de votacions el 9 d’octubre passat, les propostes «Crear un circuit de carril bici que connecti les zones importants del municipi, tant per bicicletes com per patinets» (237 vots) i «Adaptar les voreres del municipi per tal que siguin accessibles» (211 vots) han estat les que han rebut més suport popular.

Aquestes actuacions són les que es desenvoluparan amb la partida de 250.000 € del pressupost municipal que s’havia reservat pels resultats d’aquest procés participatiu. S’hi sumaran 50.000 més per fer els dos projectes.