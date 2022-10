El comitè i la junta de personal de l'Ajuntament de Figueres denuncien en un comunicat "l'estat deplorable" de les instal·lacions municipals de Can Sagrera, que s'utilitzen com a magatzem i vestidor del personal de la brigada. Els treballadors afirmen que les pluges de les últimes setmanes han deixat al descobert la situació i asseguren que l'espai "no només és insalubre, sinó que atempta contra els principis bàsics de seguretat en el treball". A més, asseguren que ho van posar en coneixement dels responsables municipals a finals de setembre i que "a data d'avui, ningú ha rebut cap resposta".

En relació a aquest equipament, precisament l'Ajuntament va aprovar definitivament al juny el projecte de reposició i millora la coberta i els vestidors de l'espai, construït l'any 1965. Està previst que les obres es facin en dues fases i estan pressupostades en uns 440.000 euros.