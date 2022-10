Un estudi encarregat per l’Ajuntament de Figueres revela que l’Acústica ha recuperat les xifres prepandèmia i que ha generat un impacte econòmic a la ciutat de 2,8 MEUR, amb una despesa mitjana per assistent de 28,57 euros. Malgrat les bones xifres, però, el promotor del certamen, Xavier Pascual, revela que els costos tant de seguretat com de producció i contractació han augmentat considerablement respecte del 2019. En concret, entre un 30 i un 50% i que la previsió és que segueixin creixent. Per això, alerta que cal augmentar les aportacions de les administracions per garantir el format actual i afrontar la 20a edició.

En una roda de premsa, Pascual ha dit que el model està «consolidat» i que no es plategen que els concerts deixin de ser gratuïts. Però que per mantenir-ho cal més pressupost o es veuran obligats a treure algun dels escenaris o reduir el nombre de caps de cartell de cares a l’any que ve. «El model no s’ha de canviar i tal i com estan les coses, posar concerts de pagament tampoc seria la solució», ha assegurat el director del festival durant la roda de premsa de balanç. De fet, ha dit, aquest és el seu tret distintiu i s’ha de mantenir però les despeses generades a l’edició d’aquest any, quan s’ha tornat a xifres prepandèmia, ja han obligat a fer-hi retallades. «La gent no se n’ha adonat gairebé però hem tret un escenari, l’Acústica Club, el Market....», ha insistit. I, si les aportacions de les administracions no augmenten, ha dit que la celebració dels 20 anys podria seguir la mateixa línia. «Voldríem ser avui aquí per anunciar el que farem per commemorar els 20 anys però no podem», ha remarcat Pascual. En aquest sentit, l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, que per l’Ajuntament l’Acústica és una aposta i un «festival consolidat». «L’aportació que s’hi fa tenint en compte que genera uns 3 MEUR és més que justificada i aquest ha de ser el model a segur», ha dit. Sobre això, ha afegit que exigirà a la resta d’administracions que hi participen perquè facin el mateix i el festival puguin mantenir «la seva essència», amb concerts repartits pel centre de la ciutat i en format gratuït. «Crec que és molt important l’entrada lliure perquè així arriba a tots els públics i a gent que, segurament, si fos de pagament no podria anar-hi», ha insistit. Ara bé, en relació a la possibilitat de fer alguns concerts en un altre format, ha dit que «sempre es poden obrir altres vies» per tal que el festival pugui afegir «valor» i «permetin arribar als ingressos que calen, més enllà de les administracions». Amb tot, tant Lladó com Pascual han celebrat les xifres d’enguany quan el festival ha superat els 100.000 espectadors i ha recuperat les dades registrades l’any 2019, «el millor any». Els concerts més multitudinaris van ser els d’Oques Grasses, Sopa de Cabra, Joan Dausà, The Tyets i Ptazeta. Concreta també que augmenta el percentatge de públic provinent de fora de la ciutat. Segons l’estudi, la despesa mitjana dels assistents ha estat de 28,57 euros, amb la restauració com una de les principals beneficiades. En menor volum també se’n beneficien el sector de l’allotjament (hotels i apartaments), el comerç, l’oci i la cultura. Amb aquestes xifres, es calcula que la ciutat rep un retorn de 10,18 euros per a cada 1euro invertit. A més a més, la projecció de la marca Figueres vinculada sempre a la de l’Acústica, suposa, segons l’estudi, un estalvi en publicitat directa de 130.699 euros. Segons l’enquesta realitzada, els principals atractius, els que fan que el públic acudeixi al festival, són la programació musical (52,5%), el festival com a acte social (22,3 %) i l’ambient que es genera a la ciutat (20,3%). De l’enquesta també s’extreu que el 65% de les persones assistents viu el festival amb grups d’amics i amigues, que el 22% ho fa en parella i que un 13% ho fa en família. Les valoracions generals de són de notable alt: un 8,25 l’organització del festival, un 8,39 les actuacions, un 7,14 la localització a Figueres com a entorn i un 7,19 en quan a percepció de seguretat.