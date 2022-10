El restaurant Estribor ha estat escollit entre les persones que van completar la 11a Ruta de la Tapa de l’Anxova de l’Escala com a millor tapa d’aquest any, mentre que el restaurant El Patio s’ha endut el premi a la més original. En aquesta edició s’han servit un total de 15.404 tapes entre els 23 establiments que participaven a la ruta.

El rànquing a la millor tapa l’ha encapçalat el restaurant Estribor, seguit en segon lloc per El Patio i, en tercer lloc, Bol Roig. Pel que fa a la classificació com a tapa més original, el segon i tercer lloc ha estat perLa Punxa i Nieves Mar.

Un total de 86 persones han completat tota la ruta segellant el «passaport» a cada local. D’aquests, 14 eren estrangers.

D’altra banda, s’han repartit diferents premis en sortejos diversos com un àpat al restaurant El Celler de Can Roca o cinc vals de 50 euros per gastar als comerços de la Unió de Botiguers i Empresaris. Finalment, el guanyador del premi del concurs de fotografia de la ruta a Instagram, ha estat per a l’usuari @l.photosforfun