La Policia Local de Castelló d'Empúries ha engegat un pla per frenar les ocupacions il·legals, que afecten sobretot Empuriabrava amb un gran nombre de segones residències. L'inspector en cap, Youssef Gharj, explica que quan va arribar al càrrec fa un any tenia clar que calia actuar contra aquest fenomen. Per fer-ho, van elaborar un protocol d'actuació per a tots els agents i han sectoritzat els punts «més calents», on s'ha incrementat el patrullatge. Els resultats ja s'han començat a notar. De juny a setembre, es van resoldre 7 de les 8 ocupacions consumades que hi va haver. Una dada molt superior (87,5%) a la registrada l'estiu del 2021, quan se'n van resoldre 4 de 14 (28,5%). A més, se n'han frustrat 18, un 63,6% més que l'any passat.

Castelló d'Empúries compta amb una població censada d'11.154 persones en dos nuclis diferenciats (Castelló i Empuriabrava) que a l'estiu poden arribar a congregar entre 50.000 i 60.000 persones. Un estudi encarregat per l'Ajuntament revelava fa uns mesos que el municipi tenia un 7% dels habitatges buits i que, a Empuriabrava, aquesta xifra es traduïa en uns 800 pisos. Això converteix la marina en un caramel molt atractiu per als ocupes. I és que, a tot això, s'hi ha de sumar que un gran nombre dels habitatges d'aquesta zona són de segona residència i gran part de l'any estan buits. Quan Gharj va assumir el càrrec fa poc més d'un any sabia que aquest era un dels principals problemes contra els quals havien de lluitar. Per això, va decidir elaborar un protocol d'actuació –similar al que té la ciutat de Terrassa però adaptat a la situació d'Empuriabrava-. D'aquesta manera, tots els agents tindrien clar com actuar davant d'aquestes casuístiques. El document, de caràcter intern, detalla la normativa vigent, el tipus d'ocupacions que hi ha, com estan penades i quins passos han de seguir quan se'n troben una. El protocol es va posar en marxa a principis d'any i uns mesos després, entre febrer i març, s'hi va sumar una altra mesura. El cos policial va fer una «sectorització» de les zones més «calentes», una mena de mapa amb els punts més conflictius on, en paraules de l'inspector en cap, calia «sobrepatrullatge». Entre elles, hi ha el Puigmal, el Flamicell i el sector Muga. I ho van implementar. Els primers resultats d'aquestes actuacions ja s'han fet notar en les dades registrades aquest estiu. «L'estiu passat de cada 10 casos se'n van poder resoldre 3 i aquest, de cada 10 n'hem resolt 9», detalla Gharj. En xifres, les dades revelen que entre el 15 de juny i el 15 de setembre del 2021 hi va haver 14 ocupacions de domicili consumades i se'n van poder resoldre 4 (28,5%). Aquest estiu, en canvi, se n'han resolt 7 de les 8 que hi ha hagut (87,5%). A més, se n'han frustrat 18, un 63,6% més que fa un any, quan n'hi va haver 11. Durant aquest període, a més, s'han detingut dues persones per aquest tipus d'ocupacions. Gharj celebra aquests primers resultats tot i que admet que la prova de foc començarà ara, amb la fi de la temporada turística i, per tant, quan molts dels habitatges quedin buits. «El balanç definitiu el podrem fer l'any que ve», afegeix. Sobre els perfils d'ocupacions més habituals, diu que es troben des de casos de persones que estan en risc d'exclusió social a aquelles que són de tipus delinqüencial i, per tant, «focus de delictes». «Totes s'han de lluitar, però les tractem de forma diferent perquè les que són focus delinqüencial tenen major interès perquè poden derivar en altres problemàtiques», afegeix. Càmeres de videovigilància i lectors de matrícules D'altra banda, està previst que a principis d'any s'instal·lin 75 càmeres de videovigilància que es dividiran en tres àmbits: els edificis públics, la seguretat ciutadana i el trànsit, amb lectors de matrícules. L'objectiu, explica l'inspector en cap, és que pràcticament tots els accessos al municipi estiguin controlats i que, a través dels lectors, puguin saber «en tot moment, qui entra i qui surt». «Hem de tenir en compte que avui dia, la delinqüència és itinerant i que la persona que ve a robar a Empuriabrava, abans ho ha fet a Figueres o a Roses», detalla. Per això, la possibilitat d'incorporar al sistema matrícules sospitoses pot ajudar-los a avançar-se i «evitar tipologies delinqüencials». Menys accidents amb ferits El cos policial també ha posat fil a l'agulla per resoldre dos problemes que més els preocupaven: l'excés de velocitat i els accidents amb ferits. Han posat en marxa un radar mòbil, està previst que properament n'incorpori un de nou i estan tancant la licitació d'un de fix. Per reduir la sinistralitat, a més, es va fer una anàlisi de la senyalització a les vies i als «punts negres» i s'han fet actuacions per redireccionalitzar el trànsit en algunes zones. També han incrementat els controls. «L'estiu del 2021, un 28,6% dels accidents eren amb ferits lleus o greus; aquest, han baixat fins al 18,4%, més d'un 10% respecte de l'any passat», explica Gharj. La reducció, afegeix, pot semblar «petita» però «cal tenir en compte que és molt significativa perquè el 70% dels accidents que tenim passen a l'estiu». Més controls a les zones d'oci nocturn Sobre les queixes a l'entorn dels locals d'oci nocturn, l'inspector en cap recorda que Empuriabrava és «el centre neuràlgic» de l'oci nocturn de la comarca. «Quan vaig arribar vaig veure que aquesta era una altra de les problemàtiques del municipi i vam engegar una campanya amb controls tots els caps de setmana», explica. Uns controls enfocats, sobretot, a evitar botellots però també d'altres situacions conflictives. «Els hem incrementat en un 97% i això ha desencadenat també que les actes s'hagin multiplicat», remarca. «Aquest estiu només hem tingut una baralla tumultuària i hem aconseguit que els veïns que viuen a les zones properes puguin tenir un descans tranquil», afegeix.