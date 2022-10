El Grup d'Esports Nàutics (GEN) Roses i el Club Pesca Costa Brava van celebrar ahir una Jornada Científica de pesca marítima recreativa, coordinada per l’Associació Catalana per a una Pesca Responsable en el marc del campionat de bonítol que porta a terme cada any el GEN a favor de la Fundació Roses Contra el Càncer.

Per aquest motiu, en aquesta jornada “totes les espècies capturades que feien menys de mig quilo es tornaven al mar després de fer el marcatge, i les més grans es donaven a beneficència”, va explicar el president del Club de Pesca Costa Brava, Albert Villanueva.

La finalitat d’aquesta Jornada científica en el marc de la pesca recreativa que es porta a terme arreu del litoral català, algunes en la modalitat Pesca-Solta, “té com a finalitat recollir dades per assolir en un futur la pràctica de la pesca recreativa de manera sostenible i responsable”, va afirmar Villanueva.

Així, els pescadors, quan capturaven una peça “la posaven en un ictiòmetre per mesurar-la, la pesaven i li feien una foto de la posició del GPS per tenir les coordenades on s’ha pescat i, després, aquestes dades, es transmeten a l’Associació Catalana per a una Pesca Responsable”, va assenyalar el delegat de pesca del GEN Roses, Cinto Berta.

Tot i ser un campionat de bonítol, en tractar-se d’una acció benèfica es van admetre altres espècies com les bacoretes, les càntares, els surells, els barats o els bisols, que es van arribar a capturar en la jornada d’ahir.

Per participar en aquesta Jornada científica-solidària “ens van inscriure 38 pescadors en 17 embarcacions, tot i que a primera hora un vaixell va notificar que no podria assistir”, va desvetllar el delegat de pesca, el qual es va mostrar satisfet de la participació, “sí, perquè després de dos anys sense poder celebrar-se hem pogut reactivar aquesta activitat tornant a la normalitat, com abans, concentrant als pescadors recreatius amb els pescadors professionals, ja jubilats de la Confraria de Roses, que els hi agrada col·laborar”, va afirmar Cinto Berta.

Pel que fa a la vessant esportiva de la pesca del bonítol, el guanyador va ser el propi president del Club de Pesca Costa Brava, Albert Villanueva, que va portar com a tripulants dos joves pescadors, mentre que per la banda benèfica, el delegat de pesca del GEN Roses, va manifestar que “no sabrem quans diners podrem destinar a la Fundació Roses Contra el Càncer fins que no passi a subhasta a la llotja de la Confraria”. I això serà avui dilluns a la tarda.

La següent Jornada científica de Catalunya de pesca tindrà lloc el proper 5 novembre a Tarragona, concretament a Torredembarra, amb la pesca del calamar.