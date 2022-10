Sílvia Virolés, digestòloga de l’hospital de Figueres, ha participat en un estudi publicat en una revista internacional que determina que els pacients amb cirrosi per fetge gras tenen un risc alt a curt termini de complicacions hepàtiques greus i inclús de desenvolupar càncer.

Aquesta investigació col·laborativa s’ha liderat des de l’àrea de Malalties Hepàtiques i Digestives del CIBER (Ciberehd), l’hospital Clínic Barcelona, ​​Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària i la Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.

La malaltia per fetge gras no alcohòlic és la malaltia hepàtica crònica més prevalent a la població occidental, i la seva freqüència està augmentant a causa de la seva associació amb l’epidèmia de l’obesitat i diabetis. La malaltia per fetge gras és conseqüència de l’acumulació de greix a les cèl·lules hepàtiques, que amb el temps fa malbé aquests hepatòcits, que són substituïts per dipòsit de col·lagen o cicatrius. Quan les cicatrius distorsionen l’estructura normal del fetge és quan parlem de cirrosi. Els resultats van revelar una alta freqüència de la progressió cap a la descompensació de la cirrosi durant aquest període de seguiment. Entre aquestes complicacions, l’ascites (21% dels casos) va ser la més freqüent, seguida per la presència d’encefalopatia hepàtica (15%), l’hemorràgia per varius (9%) i la peritonitis bacteriana espontània (3%).

L’estudi va incloure dades de tots els pacients amb cirrosi compensada per fetge gras no alcohòlic que feien seguiment a 9 centres hospitalaris a Catalunya: Hospital Clínic, Hospital Vall d’Hebron, Hospital del Mar, Hospital Josep Trueta, Hospital Germans Trias i Pujol, Hospital Parc Taulí, Hospital Joan XXIII, Hospital Arnau de Vilanova i Hospital de Figueres. En total, es van analitzar casos de 449 pacients amb cirrosi compensada amb una mitjana de seguiment de 4 anys.