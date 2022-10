Roses ja ha decidit quin projecte s’inclou dins la partida pressupostària destinada als seus Pressupostos Participatius. Després de tancar-se el període de votacions el dijous 20 d’octubre, la proposta «Connectar les urbanitzacions del poble amb un macro carril bici/de vianants per tal d’interconnectar millor totes les zones urbanitzades del poble i fer més sostenible la mobilitat entre les diferents zones» ha estat la que ha rebut més suport popular, amb un total de 323 vots.

Aquesta actuació, que té un cost estimat de 300.000 euros, és la que es desenvoluparà amb la partida del pressupost municipal reservada per als resultats d’aquest procés participatiu. Marc Danés, regidor d’Economia i Hisenda, agraeix la participació de la ciutadania i explica que «durant tot el procés la població s’ha implicat per a fer sentir la seva veu i a partir d’ara treballarem per a fer realitat la proposta guanyadora. Agraïm la participació de totes les persones que han exercit el seu vot en aquesta votació final, com també dels rosincs i rosinques que en la primera fase ens van fer arribar propostes. Un any més, aquest projecte ha estat una mostra de civisme i implicació per part de la població».

Del 10 al 20 d’octubre els veïns i veïnes majors de 16 anys i empadronats al municipi podien votar un màxim de tres projectes entre les 10 propostes finalistes. Van votar 865 persones, el que representa un 5,1% de participació.

La franja d’edat entre els 31 i els 45 anys és la que ha pres part més activament en la fase de votació, representant un 39,29% del total de votants. La segueix la franja d’edat de 46 a 60 anys, amb un 29,22%; de 19 a 30 anys, 16,26%; més de 60 anys, 12,13%; i de 16 a 18 anys, un 3,10%.