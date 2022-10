El ministeri de Transports ha tret a licitació, per un valor global de 1,77 milions d’euros, les obres per construir dues rotondes a l’N-II al seu pas per l’Alt Empordà, amb l’objectiu de substituir les interseccions que hi ha actualment des de la Nacional fins a Garrigàs i Borrassà (a través de la GIV-6226) i El Far i Vilamalla, a través de la C-31. Aquestes rotondes havien estat àmpliament reclamandes pels municipis per tal d’augmentar la seguretat en aquests trencants.

Segons ha explicat el ministeri, l’objectiu dels treballs és millorar la seguretat vial de les dues interseccions. Tal i com indiquen, aquesta actuació s’emmarca dins del programa de conservació i manteniment de la Xarxa de Carreteres de l’Estat, a través del qual ja s’han invertit prop de 50 milions d’euros des del juny de 2018 a la demarcació. En la nota de premsa on s’anuncia l’actuació, el Govern estatal recorda que, a bona part de l’Alt Empordà, la Nacional encara no s’ha convertit en autovia, de manera que segueix essent carretera convencional, malgrat les demandes que hi ha hagut des del territori per al seu desdoblament. Tot i això, el Govern estatal garanteix que, en el futur, «es planteja la duplicació de la calçada en trams com la variant de Figueres i la connexió directa amb l’AP-7». Actualment, però, l’N-III només compta amb dos carrils de circulació, un per sentit, i vorals de 1,5 metres. És per això que la construcció d’aquestes dues rotondes es veu necessària per poder-ne millorar la seguretat. Una reclamació històrica De fet, ja feia molt temps que els pobles de la zona estaven demanant al Ministeri que els donés una solució per la intersecció de l’N-II amb la GIV-6226, al considerar que era massa perillosa. És per això que, fa uns mesos, l’alcaldessa de Garrigàs, Pilar Bosch, l’alcalde de Borrassà, Ferran Roquer, i el batlle de Palau de Santa Eulàlia, Xavier Camps, van enviar una carta al Ministeri sol·licitant la construcció de la rodona, tot recordant que es tractava d’una reivindicació «històrica» dels tres municipis. El passat mes de març, l’Estat es va comprometre a desencallar el projecte i al juny en va encarregar la redacció. Ara ja es liciten els treballs, i la volunat de l’executiu espanyol és que les noves rotondes siguin una realitat al llarg de l’any que ve.