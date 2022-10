La Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat 68 patinets elèctrics per diverses infraccions entre l'1 i el 25 d'octubre. La majoria de casos són per circular per zones reservades als vianants, circular amb més d'una persona sobre el patinet o conduir parlant pel mòbil. La Guàrdia Urbana també ha detectat diversos casos de persones que van per travesseres o vies interurbanes. L'actual normativa dels VMP no cal portar casc ni tenir assegurança, però no es pot circular per travesseres, vies interurbanes, autopistes i autovies. A més, des de l'Ajuntament de Figueres recorden que poden circular a una velocitat màxima de 25 km/h.