El coll de Banyuls no s'obrirà, com a mínim, fins l'any que ve. El prefecte dels Pirineus Orientals, Rodrigue Furcy, ho ha anunciat en un comunicat després de reunir-se amb l'associació Albera sense fronteres. Furcy diu que no es donen les condicions per fer-ho però es compromet a estudiar la possibilitat de fer reobertures parcials. El prefecte entén les peticions dels municipis afectats a nivell econòmic i "simbòlic" però remarca que la demanda s'inscriu en un període de gran pressió migratòria i que el risc terrorista no s'ha de "minimitzar".

També alerta que han augmentat els intents del crim organitzat de creuar la frontera per aquests passos –amb diverses detencions- i que el coll de Banyuls podria convertir-se en una "ruta alternativa" de la delinqüència i els fluxos migratoris. A més, remarca que malgrat el tancament, durant aquest any en aquest punt han detingut 64 estrangers en situació irregular.