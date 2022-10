Aquesta setmana l’Ajuntament de Figueres ha iniciat el treballs de restauració de les figures geganteres del segle XIX -anomenades Gegants Moros o Abden Amar Mustafà i Sydrak-Ester- .

Aquest gegants es van deixar d’utilitzar l’any 1975, a causa del seu pes elevat i del seu mal estat de conservació. Van substituïts per una nova parella de gegants, els actuals Valeri i Indika.

A mitjans dels anys vuitanta els gegants van ser cedits al Museu del Joguet en exposició permanent, juntament amb els bustos vells dels gegants Janet i Justa. Atès el mal estat de conservació de les figures, posteriorment, el Museu va decidir que la parella fos guardada als magatzems del Museu del Joguet amb la intenció de restaurar-los a fons per poder-los exposar dignament més endavant.

El regidor de Cultura i Turisme, Alfons Martínez, destaca que amb la restauració «recuperem un element patrimonial i històric de la ciutat, després de tres dècades. Aquests gegants, cedits al Museu del Joguet, tenen un alt valor sentimental i cultural per a la ciutat de Figueres i, a més, són uns dels gegants més antics del país». Els treballs estan cofinançats amb fons propis de l’Ajuntament de Figueres, atès que n’és el propietari, i un 25% que aporta la Generalitat de Catalunya a través de la subvenció per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble per a l’any 2022.