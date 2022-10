Figueres ha iniciat un programa d’inserció laboral per dones que estan a l’atur i centrat en dos nous sectors emergents: les economies verda i digital. Per ara, acull 14 dones d’entre 25 i 55 anys que reben orientació i fan un taller de millora de competències digitals.

El programa, coordinat per la Fundació SURT i la col·laboració de la Fundació Intermèdia i l’Ajuntament de Figueres, els fa escollir un dels tres itineraris relacionats amb l’economia verda, com l’agricultura i ramaderia ecològica, gestió de residus, energies renovables o economies renovables. El segon itinerari incideix en l’ús de les noves tecnologies i la creació de continguts digitals que ofereix l’economia digital i hi ha una tercera opció general.

Del total de participants, 6 han optat per l’itinerari d’economia digital, 4 fan el d’economia verda i la resta el general.

Aquest programa suposa una continuació del que ja es va impulsar l’any passat per part de la fundació Intermedia, Suara Cooperativa, Fundació Ires i Fundació Surt per a dones de més de 45 anys.

La directora general de la Fundació, Sira Vilardell, destaca «la necessitat d’acostar les formacions que obrin oportunitats a les dones en sectors que estan prenent força». Per la seva banda, l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, sosté que projectes com aquests suposen l’«empoderament» de les dones, i lamenta que «l’atur, malauradament, continua portant nom de dona».