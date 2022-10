L’Ajuntament de l’Escala engegarà el novembre un procés per elaborar un pla d’igualtat al municipi. El projecte s’ha encarregat a la consultora Igualtat Creativa i es preveu que estigui llest en un termini d’uns set mesos.

Hi haurà un pla enfocat al personal del consistori i un segon que inclourà la resta de la ciutadania.

L’elaboració del pla s’iniciarà amb la recollida d’informació quantitativa i qualitativa, una fase que inclou qüestionaris en línia, tallers participatius i entrevistes a la ciutadania i al teixit associatiu.

L’Ajuntament explica que el projecte inclourà mesures per «aconseguir una igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones abolint la discriminació per raó de sexe». A més, indica que l’objectiu és comptar amb un pla propi que respongui a les demandes del conjunt del municipi per esdevenir una vila «més igualitària».