Es detecta un problema amb la venda de castanyes a Figueres a causa del canvi climàtic i de la pujada de preus dels productes. La tardor és temps de menjar castanyes i les altes temperatures frenen la compra d’aquest fruit tradicional. «La gent no compra castanyes, perquè els hi ve més de gust un gelat que l’escalfor d’unes bones castanyes calentes», diu Mercedes Ortega, paradista a la Rambla de Figueres.

Tradicionalment, cada mes d’octubre es col·loquen dos trens de castanyers al bell mig de la ciutat: un a baix de la rambla de Figueres i, l’altre, a la plaça de la Palmera, on venen castanyes fetes al moment amb carbó de llenya i posades dins d’una paperina de paper de diari. Però, el fet que estiguem quasi a principis de novembre i hi hagi temperatures caloroses poc apropiades per aquesta època, genera una reducció preocupant del consum de castanyes en aquestes dues parades.

Mercedes Ortega explica que «ja fa més de trenta-quatre anys que estem aquí», el seu pare era l’antic castanyer i l’ofici i l’afició familiar s’ha anat traspassant de generació en generació. Es van instal·lar el vuit d’octubre i tenen previst quedar-se fins a l’onze de desembre, amb l’esperança que el fred arribi i que la gent li vingui de gust menjar un grapat de castanyes calentes.

Paral·lelament, a la plaça de la Palmera se situa l’Espe, qui lamenta que «ha baixat la venda de castanyes i ara la gent compra menys quantitats». Ella, després de vint-i-un anys d’ofici, s’ha vist obligada a apujar els preus, perquè l’import del producte també ha encarit. De fet, Mercedes també es queixa dels costos actuals de les castanyes, tot i que no s’hagi sumat a la causa, ha hagut de reduir el nombre de peces per paperina. Ella mateixa exposa que «les altes temperatures actuals fan que vingui més de gust un gelat que no unes castanyes calentes, encara que la gent que li agraden, en compren igualment».

Per la seva banda, Espe exposa la repercussió de la crisi econòmica de la gent «les famílies venen del mercat i es queixen de les despeses i, per això, compren menys quantitats de castanyes per als seus nens».

Aquest fet desencadena a un problema. Per la seva banda, elles queden afectades perquè, si els apugen el preu del producte, han d’equilibrar la quota i les promocions, però també són conscients que no poden vendre a preus molt alts, perquè la gent no s’ho pot permetre.

«Haig d’equilibrar perquè si no no em surt a compte» diu la Mercedes. «L’economia està fluixeta i es nota que des de la pandèmia no hi ha hagut millora» apunta l’Espe. Després de la crisi de la Covid-19 ara patim una crisi climàtica que no ajuda als petits comerços espontanis, així com, les parades de les castanyeres. En definitiva, l’impacte acaba colpint als petits negocis familiars «que fan el possible per sobreviure». Una situació preocupant.