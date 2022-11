Els alcaldes de Roses i Castelló d'Empúries i diversos empresaris del sector turístic de la zona s'han reunit aquest dilluns al matí amb la Subdirectora General per a la Protecció del Mar per parlar dels projectes de parcs eòlics marins al golf de Roses. Els dos alcaldes, en representació de la resta de municipis afectats pel projecte, han insistit que rebutjaran qualsevol infraestructura que no compti amb "la participació activa i el lideratge" del territori. Per la seva banda, el portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, Jordi Ponjoan, ha lamentat que el ministeri preveu aprovar el Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM) a finals d'any i això implicarà perdre "una batalla important" pel litoral gironí.

L'alcalde de Roses, Joan Plana, i el de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, s'han traslladat fins a Madrid per reunir-se amb la Subdirectora General per a la Protecció del Mar, Itziar Martín, aquest dilluns al matí. Ho han fet en representació de la resta d'alcaldes de l'Empordà que podrien veure's afectats pels projectes de parcs eòlics marins, si aquests acaben tirant endavant.

Conjuntament amb els alcaldes, els ha acompanyat el president del Club Nàutic de l'Estartit i portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, Jordi Ponjoan, el vicepresident de l'Associació Gironina de Càmpings, Josep Maria Pla i el president d'Empordà Turisme, Esteve Guerra. En la trobada també hi havia el senador de les comarques gironines per ERC, Jordi Martí.

Els dos alcaldes han sortit de la trobada assegurant que volien conèixer "més informació" dels parcs eòlics, però només n'han obtingut una part. Per això, Salvi Güell ha avisat que "tornaran" per concretar una segona trobada i saber tot el que avui ha quedat en el tinter.

Durant la reunió amb Itziar Martín, els alcaldes han aprofitat per entregar-li tots els informes tècnics i resolucions polítiques que han aprovat els consistoris de la zona en relació als projectes de parcs eòlics marins.

En aquest sentit, Joan Plana ha defensat davant de l'Estat que no volen "cap transformació del territori" sense que se'ls faci partícips i puguin liderar els projectes. A més, Plana ha exigit que cap dels projectes que es tirin endavant posin en risc "l'immens patrimoni biològic marí" que hi ha a l'Empordà i que, segons l'alcalde de Roses, es converteix en "una eina indispensable per lluitar contra el canvi climàtic".

El POEM, una "batalla important"

Per la seva banda, el portaveu de la plataforma Stop Macroparc Eòlic Marí, Jordi Ponjoan, ha lamentat que la Subdirectora General per a la Protecció del Mar hagi deixat entreveure que a finals d'any es podria aprovar la modificació del Pla d'Ordenació de l'Espai Marí (POEM) on s'inclogui la possibilitat de construir parcs eòlics marins al golf de Roses.

Ponjoan creu que si aquesta normativa tira endavant, es perdrà "una batalla important" perquè "és el 'no' a tot". Malgrat tot, el portaveu de la plataforma assegura que en cas que sigui així, aniran "batalla a batalla", un fet que costarà més però que treballaran per aconseguir que cap parc eòlic s'instal·li a la Costa Brava.

Per altra banda, els empresaris turístics han demanat a l'Estat que els escolti. Ponjoan critica que des del Ministeri de Transició Ecològica només tenen en compte les conseqüències d'aquestes infraestructures en els peixos i el sector pesquer, cal que s'escoltin altres punts de vista, com els veïns o el món del turisme. "Em fa l'efecte que la indústria turística hi tenim molt a dir", ha afegit el portaveu de la plataforma.

Jordi Ponjoan ha criticat que els nous parcs tirin enrere la feina de "70 anys fent protecció" del medi ambient per implementar-hi "grans polígons" amb els molins.

L'Estat compromès amb el medi ambient

Segons apunten fonts de la trobada, la subdirectora general s'ha compromès en analitzar tota la lletra petita dels estudis d'impacte ambiental dels projectes de parcs eòlics abans de donar el vistiplau. A més, han detallat que el Ministeri de Transició Ecològica està en plena sintonia amb la Generalitat en el posicionament dels parcs eòlics marins.