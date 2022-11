Figueres preveu que la casa natal de Salvador Dalí s’obri a les visites a partir de l’estiu que ve. L’alcaldessa, Agnès Lladó, assenyala que les obres de la segona fase avancen a bon ritme. En aquest sentit, preveu que estiguin acabades entre finals d’abril i principis de maig i que de cares a la temporada turística ja es pugui incorporar als equipaments culturals de la ciutat a «ple rendiment». De fet, la previsió és que el pressupost del 2023 incorpori les partides necessàries per a dotar-lo de tots els serveis. «Serà la cirereta del pastís i el complement al museu, on trobem la seva gran obra. Aquí hi descobrirem una mica més el personatge, la seva relació amb Figueres i amb la comarca», detalla Lladó.

Les obres de rehabilitació de la casa natal del geni van començar el setembre del 2019 i tres anys després encaren la recta final. A principis d’any es va acabar la primera fase i a l’abril es va adjudicar la segona. La primera part dels treballs es va centrar en recuperar l’estructura de l’edifici, d’estil modernista que data del 1898 i que va dissenyar l’arquitecte Josep Azemar. També va deixar pràcticament enllestit l’entresol, el pis on va néixer el pintor, i es van rehabilitar els terres originals de l’època, les parets van recuperar els colors que tenien i també el bany i la cuina.

La intervenció, a més, va posar al descobert el dibuix d’una figura femenina estirada i un gravat amb sanefes a l’habitació on va néixer Dalí. Tal i com va explicar el regidor de Cultura, Alfons Martínez, cal estudiar-ne l’autoria però correspondrien a l’època. Poc després es van adjudicar les obres de la segona fase, la que ha de vestir l’edifici d’acord amb el projecte museogràfic, una proposta transversal i innovadora amb les «veus de Dalí» com a fil conductor.

L’Ajuntament també ha adjudicat la pàgina web a través de la qual es gestionaran les visites i preveu que l’edifici s’obri a les visites a partir de l’estiu que ve.

Un llarg projecte «compartit»

Lladó celebra que després de tants anys, el projecte s’hagi pogut desencallar definitivament. «Vull reconèixer la feina no només dels diferents alcaldes sinó també dels serveis tècnics i de totes les institucions que han cregut que això podia ser possible», assenyala l’alcaldessa.

I és que l’adquisició progressiva dels diferents immobles i espais comercials que componien tot l’edifici va començar l’any 1995, amb Marià Lorca d’alcalde, amb la compra de la botiga Tamaris –que havia estat la notaria del pare- i part de l’entresol.

El procés es va allargar fins al 2001, ja amb Joan Armangué, amb l’adquisició de les parts que faltaven de la planta baixa i l’entresol, tot el primer i el segon pis. Entre el 2005 i el 2006 es va rehabilitar la façana com a pas previ per a condicionar l’edifici als futurs usos. Durant aquests gairebé 30 anys, els successius ajuntaments han anat fent passos per a aconseguir incorporar l’equipament a la ciutat i convertir-lo en espai visitable.

El pis de l’adolescència

Dalí va néixer a l’entresol d’aquest edifici l’any 1904 i hi va viure fins als vuit anys. Aleshores, la família es va traslladar en una altra finca del mateix carrer Monturiol on el geni hi va passar la seva joventut.

La voluntat de l’equip de govern és incorporar també aquesta finca, la de l’adolescència i on va pintar algunes de les seves obres més conegudes, al que Lladó anomena «paquet Dalí». Les dues visites pilot a la casa on el pintor va passar la seva adolescència han penjat el cartell de complet i l’Ajuntament de Figueres ja estudia incloure-les al circuit turístic de la ciutat.