La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut quatre homes que transportaven dos quilos de marihuana.

Els fets van succeir el dimecres passat, dia 26, en aquell moment una patrulla de paisà del cos policial que es trobava pel barri d'Horta de Capallera va veure dos vehicles sospitosos i com en baixaven dos homes. Aquests van desaparèixer pels carrers i posteriorment, els van tornar a trobar. En aquell moment, van observar com un d'ells portava una bossa d’escombraries i la carregava a un dels vehicles. Els individus van pujar als cotxes per sortir del barri.

Arran dels fets sospitosos, els agents de la Guàrdia Urbana van aturar els vehicles a l'avinguda Marignane i en aquell moment, un dels ocupants va intentar fugir.

Finalment, el van interceptar. En l'escorcoll d'un dels vehicles, els policies van trobar la bossa d'escombraries que contenia marihuana, en total dos quilos, envasats al buit.

Davant dels fets, els agents van detenir els quatre homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, per tràfic de drogues. Tots quatre arrestats són ciutadans francesos.