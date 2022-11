La Cate Espai Cultural de Figueres ha acollit la presentació d'Agnès Lladó com a candidata a l'alcaldia per Esquerra Republicana a les properes eleccions municipals. En el seu discurs, l'alcaldable va destacar l'estabilitat que amb ERC a l'alcaldia de Figueres s'ha aconseguit, amb situacions adverses com la pandèmia, les derivades d'una guerra a Europa i una crisi social, econòmica i ambiental.

Lladó va defensar el projecte sòlid d'Esquerra per «transformar la ciutat en una ciutat cohesionada, sencera, d'oportunitats per viure-hi i de guanyar-s'hi la vida». «Una ciutat per a tothom, una Figueres republicana, una ciutat millor on no hi tingui cabuda la divisió ni la confrontació constant, on el sentit de pertinença i orgull de ciutat sigui el principal», va dir. L'alcaldessa va afegir que «continuarem treballant incansablement per la cohesió social, per la creació d'espais comuns, per generar identitat, per recuperar l'orgull de ciutat i per fer realitat els valors republicans que ens caracteritzen».

Lladó va fer un repàs d'acció de govern: l'augment de la plantilla de la Guàrdia Urbana, l'aposta per la formació professional, l'habitatge de protecció oficial per a persones joves i grans, garantir els serveis bàsics per a tothom, la millora dels equipaments esportius de la ciutat, la renovació de l'enllumenat públic, l'asfaltatge de carrers, la dinamització comercial o l'estratègia turística entre altres».

Aragonès destaca l'aportació d'ERC

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, que va participar a la presentació de la candidata republicana, va destacar els valors que aporta Agnès Lladó, com a dona, i Esquerra, a la ciutat de Figueres. En aquest sentit, la va posar de referència de bon govern, de cohesió, de ciutat sencera, per i amb tothom.

Durant l'acte, tres persones properes a Agnès Lladó, entre elles la secretària d'Igualtats, Mireia Mata, han parlat de la seva figura en diferents vessants: personal, professional i política, per tal de conèixer-la més.