EMissora municipal i comarcal. Ràdio Vilafant va fer ahir una programació especial per celebrar els 40 anys de la fundació de l’emissora. Al llarg del dia es van recordar els inicis i com ha anat evolucionant la història d’aquesta emissora local. També es va fer una festa per retrobar col·laboradors i compartir experiències i històries de 40 anys de ràdio de proximitat.