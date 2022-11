L'acusat de violar presumptament la seva parella a Empuriabrava el 10 de maig del 2018 ha tornat a negar els fets durant la segona i última sessió de judici i ha assegurat que "ja he estat condemnat a les xarxes socials". L'Audiència de Girona ha reprès avui la vista tres setmanes després de suspendre-la per la traducció "poc acurada" de l'intèrpret. La víctima ha declarat ser víctima d'una agressió sexual mentre era amb el processat al seu apartament d'Empuriabrava i després de passar tres dies amb normalitat. Segons ha declarat, després de passejar el gos, l'home se li va tirar a sobre mentre ella era al sofà mirant la tele i la va forçar, dient-li "per fi veig les teves costures". La víctima va dir-li reiteradament que no ho volia, i en un moment va retreure-li que "m'has violat". Ell li va contestar, segons ella, "pensa el que vulguis".

L'acusat va declarar durant la primera sessió del judici, on va assenyalar que havien tingut relacions i que havien sigut consentides. Va admetre que la víctima li havia dit que l'havia violat, però va matisar que formava part d'una fantasia sexual que practicaven. Al final del judici, ha fet servir el seu dret a l'última paraula per explicar de forma extensa totes les "mentides" que considera que la víctima ha dit durant la seva declaració, com ara el fet que digués que durant els fets eren parella o sobre com podia saber el temps que hauria durat la pretesa violació. L'afectada va publicar els fets a través de les xarxes socials, fet que va provocar que el processat la demandés per difamació. Els informes forenses no van objectivar cap lesió física a conseqüència dels fets, però si en un d'ells s'estableix una relació causal entre aquests i l'inici d'un trastorn d'estrès posttraumàtic. Les acusacions mantenen la petició de 12 anys de presó per l'acusat, mentre que la defensa vol que se l'absolgui.