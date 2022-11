Un grup de veïns i empresaris del barri de la Punta de Roses ha fet arribar una carta a l’alcalde Joan lana per a mostrar-li la seva preocupació per la mala convivència que hi ha en aquest sector del municipi, segons el seu punt de vista. Els promotors de la iniciativa asseguren sentir-se «amoïnats per la pau veïnal i convençuts que la situació que estem vivint s’ha tornat insostenible».

«Cau de delinqüència» Segons el document que han redactat i que inclou les signatures dels afectats, el barri «s’ha convertit en un cau de delinqüència, incivisme, brutícia, fresses i corredisses i creiem que és hora que el nostre Ajuntament faci alguna cosa més enllà de declarar les seves bones intencions, per remeiar la seva degradació». Aplicar les ordenances Respecte de l’aplicació de les ordenances municipals, proposen que «a l’hora d’imposar ordre, fora bo fer-ho amb proporcionalitat, tot respectant el dret dels impulsors de l’activitat econòmica a guanyar-se la vida les poques setmanes a l’any que tenen per fer-ho». «Creiem que a vegades s’imposen sancions sobredimensionades per actituds que perjudiquen més aviat poc, mentre que d’altres més greus passen sorprenentment desapercebudes».