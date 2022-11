El Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimarts la signatura del conveni entre la Generalitat i Adif per fer arribar l'ample europeu a la terminal de Vilamalla. El Ministeri de Transports i el Govern cofinançaran les obres, valorades en 13,79 milions d'euros, i la previsió és que estiguin enllestides el 2025. L'acord permetrà la terminal de Vilamalla, una de les potes del corredor mediterrani a les comarques gironines, sigui un punt adaptat, amb vies d'ample ibèric i internacional, per facilitar la gestió de mercaderies entre camió i ferrocarril.

Ho va anunciar la ministra de Transports, Raquel Sánchez, el mes de juny i aquest dilluns s'ha formalitzat. El Consell de Ministres ha autoritzat la signatura del conveni entre Adif i la Generalitat per dissenyar, finançar i executar les obres de remodelació i ampliació de la terminal de Vilamalla per fer-hi arribar l'ample europeu.

El conjunt d'actuacions previstes fins al 2025 suposaran una inversió de 13,79 milions, 13 dels quals els cofinançaran el Ministeri i la Generalitat. La intervenció, llargament reivindicada, permetrà impulsar el transport de mercaderies amb ample internacional, en el marc del corredor mediterrani.

Adif i la Generalitat han desenvolupat una solució tècnica que permetrà adaptar la platja de vies en ample europeu perquè pugui acollir trens de fins a 750 metres. Per fer-ho, s'han dividit les actuacions en dos àmbits. La Generalitat redactarà el projecte constructiu per implementar l'ample europeu a l'estació i un altre per adequar l'ample europeu a la terminal de mercaderies.

En concret, el projecte, preveu l'ampliació de la via 4 i l'execució d'una nova via (6) a l'estació, amb ample mixt –ibèric i europeu- per permetre l'expedició i recepció de trens de fins a 750 metres i l'operativa de trens de composició i partició amb destí i origen Vilamalla.

També s'adequarà la superestructura de les vies 1, 2 i 3 de l'estació a la nova configuració funcional que faci possible l'encaminament de trens amb origen i destí Vilamalla per les línies 260 (Vilamalla-Figueres-Vilafant) i 270 (Bifurcació Aragó- Cervera de la Merenda). A més, s'implantarà l'ample mixt al ramal d'accés i la terminal de càrrega de Vilamalla i del ramal d'accés a la nova configuració prevista a l'estació.

D'acord amb el conveni de col·laboració, Adif ja està redactant el projecte constructiu per adequar les instal·lacions de seguretat a l'estació.

La terminal de Vilamalla, situada al costat del Logis Empordà, es va construir el 1986. Actualment, la gestionen l'empresa pública Cimalsa i l'Autoritat Portuària de Barcelona (a través de la societat Terminal Intermodal de l'Empordà).