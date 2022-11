L'Ajuntament de Figueres reordenarà l'encreuament de l'avinguda Dalí i la Pujada del Castell per fer-la més segura per als vianants. El consistori ha aconseguit una subvenció de 146.000 euros del Departament d'Interior que permetrà habilitar un pas de vianants segur i accessible en aquesta cruïlla altament transitada, instal·lar-hi semàfors i fer-hi voreres més accessibles. També s'adequarà la senyalització. La intervenció buscar garantir la continuïtat urbana de la Pujada del Castell, que es troba tallada a l'alçada de l'avinguda Dalí.

Aquesta discontinuïtat, segons l'Ajuntament, genera «disfuncions» en el trànsit i la seguretat viària, en una de les vies més transitades de la ciutat. I és que és habitual veure-hi vehicles fent girs prohibits i vianants creuant en punts no habilitats. L'obra és una reivindicació històrica de Figueres i està inclosa al Pla de Seguretat viària, on s'identifica la cruïlla com un dels punts amb més perillositat i problemes de mobilitat.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, diu que quan acabin les obres «Figueres podrà gaudir d'un accés al Castell dignificat i adequat per a tothom». Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, assegura que els ajudarà a ordenar d'una manera més eficient el trànsit i «afavorir la convivència entre vianants i vehicles». La titularitat de l'avinguda Salvador Dalí és de l'Estat, que ja ha emès informe favorable per poder fer les obres.