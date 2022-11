L'oficina de Correus de Vilafant (Girona) ha rebut un diploma en els Premis de Correus a les unitats, equips i persones de Catalunya per la seva feina durant l'any 2021. Aquest premi destaca l'oficina de Vilafant com «la millor de Catalunya en la seva categoria», segons el tipus d'unitat i la població que atenen, segons un comunicat de l'empresa aquest dimecres. La treballadora Sonia Blanco va recollir el premi i serveix per identificar les Unitats Excel·lents i reconèixer-ne el personal.