Roses (Alt Empordà) ha iniciat els treballs per fer realitat el nou parc de 6.000 metres quadrats a l'entorn del Castell de la Trinitat. El projecte, que té un pressupost de 235.000 euros i que estarà enllestit a la primavera, integrarà cultius tradicionals, pedra seca, miradors i una zona de pícnics. A més, suposarà la rehabilitació i recuperació dels búnquers d'arran de mar per fer-los visitables i incidir en la recuperació de la memòria històrica del municipi.

El projecte suposa la reparació dels murs de pedra seca existents a tota la parcel·la, recuperant el coronament dels mateixos i alguns trams que han quedat malmesos o tallats. Per a la seva reconstrucció, es farà servir pedra granítica de les mateixes característiques que l'original, extreta de la mateixa muntanya, així com de la zona de les esculleres situades a la línia de costa.

«Mosaic mediterrani»

Pel que fa a la regeneració agrícola, es combinaran les oliveres i vinyes amb altres arbres fruiters (tarongers, mandariners, ametllers, magraners o figueres) o petits arbusts, integrant-los en la fisonomia pròpia del paisatge i generant al mateix temps un itinerari. L'actuació també completa la instal·lació del sistema de reg necessari, així com l'extracció de plantes malaltes i espècies invasores, mentre que es mantindran els pins que acompanyen el camí actual per oferir ombres durant el recorregut.

Espai d'alt valor paisatgístic

D'altra banda, es crearà un mirador a la part superior del turó, on s'instal·laran bancs per gaudir de les vistes. Pel que fa a l'actual zona de pineda, es faran terrasses gràcies als murs de pedra seca, generant zones tranquil·les amb bones vistes al mar, on s'instal·laran bancs i taules com a zona de descans i pícnic.

Revitalització de la zona dels búnquers inferiors

Els búnquers situats sota l'aparcament del castell s'il·luminaran amb punts de llum. A més, la zona que ocupen es connectarà amb l'itinerari del parc per fer més senzill el seu accés i visita. Finalment, l'actuació es complementarà amb la instal·lació de la senyalització informativa.

El projecte, amb un cost de 235.000 euros, està subvencionat en un 75% pels Projectes d'especialització i competitivitat territorial- PECT- dels fons FEDER (un 50% a càrrec de la Generalitat, i un 25% de la Diputació de Girona), mentre que el 25% restant i l'IVA van a càrrec de l'Ajuntament.