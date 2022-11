L’actual portaveu d’ERC l’Escala i cap de l’oposició a l’Ajuntament, Etna Estrems, serà la cap de llista per a les pròximes eleccions municipals del 2023 després de ser escollida per unanimitat per la militància en una assemblea local.

En el seu discurs de presentació, Estrems va indicar que continuaria amb el «projecte iniciat el 2019», i també va parlar dels reptes de futur del municipi, posant èmfasi en «trobar un equilibri entre turisme i vida». Segons la candidata, «aquest és el repte més important que tindrà l’Escala en els pròxims anys». La candidata es va presentar per primera vegada a la llista d’ERC a l’Escala l’any 2011 i el 2015 va entrar com a regidora i consellera comarcal. El 2019 va encapçalar per primera vegada la llista d’Esquerra Republicana al municipi.