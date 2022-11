Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vilafant el conductor que ahir va envestir mortalment dues persones i va fugir corrents d'un accident de trànsit a Avinyonet de Puigventós.

L'arrestat és un holandès de 41 anys que de moment està acusat d'un delicte contra la seguretat viària i per fugir del lloc de l’accident. Els agents de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) tenen oberta una investigació per aclarir com va anar l'accident i si acusa el conductor fugit d'algun altre delicte.

L'accident de trànsit va produir-se ahir a la nit en un xoc frontal a l’N-260 a Avinyonet de Puigventós i va consistir en una col·lisió de dos cotxes i els morts són els dos ocupants. Es tracta de dos veïns de Figueres: F.J.A.B, un home de 54 anys i la copilot, E.B.R, de 63.

L'accident de trànsit va tenir lloc poc després de dos quarts de deu del matí a la carretera N-260 a l’altura del quilòmetre 41,5 a Avinyonet de Puigventós. Per causes que encara investiguen els Mossos de Trànsit, es va produir una col·lisió frontal entre dos cotxes.

El conductor de l’altre vehicle va fugir a peu corrents i els Mossos d’Esquadra han estat fent recerca des del moment dels fets.

Arran de la incidència, es van activar 5 patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers, que van haver d'executar tasques d’excarceració de les víctimes que viajatven en un Audi, i 5 unitats del SEM, que va activar l’equip de suport psicològic.

Pel que fa a l’afectació viària, segons informa el Servei Català de Trànsit, es va tallar la via en tots dos sentits de la marxa i la circulació es va normalitzar passada la una de la matinada.

Localització del conductor fugit

Avui el matí, els Mossos d'Esquadra han localitzat el conductor fugit. Es tracta d'un holandès de 41 anys. Se l'ha trobat en una benzinera de Vilafant, que es troba a tocar d'una rotonda de l'N-260 i a prop d'on va haver-hi l'accident mortal d'Avinyonet. La policia ha rebut l'avís pels volts de les nou del matí que hi havia algú sospitós a la zona i una patrulla de Seguretat Ciutadana dels Mossos de Figueres ha anat al lloc i ha identificat a l'home.

Els agents de l'Àrea Regional de Trànsit s'han fet càrrec de l'arrestat, que sospiten que ha passat tota la nit amagat i ferit en aquesta zona. I és que l'home va marxar del punt de l'accident amb una motxilla negra i se'n va anar corrents. El vehicle que duia, un Mitsubishi tot terreny, va quedar a la carretera. A dins hi van trobar algun tipus d'adob.

El detingut està acusat de moment de ser el presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària i per fugir del lloc de l’accident.

35 morts

Amb aquestes dues noves víctimes d'ahir a Avinyonet de Puigventós ja són 35 les persones que han mort a les comarques Girona arran d'un accident de trànsit.

Les últimes hores han estat negres, ja que ahir a la tarda, també es va haver de lamentar un altre mort d'accident de trànsit. En aquest cas, a S'Agaró i en via urbana. Un motorista de 31 anys.

A Catalunya, 141 persones han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segones les dades provisionals de Trànsit.