Operació policial en edificis ocupats de la Marca de l'Ham. La Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Figueres aquest matí han realitzat el dispositiu que està orientat a detectar irregularitats en matèria d'estrangeria. L'Ajuntament va demanar suport en aquest sentit fa quinze dies a la subdelegació del Govern per resoldre una problemàtica que s'arrossega des de fa temps i que ha generat queixes veïnals.

El dispositiu en aquest barri de Figueres ha començat a primera hora del matí i ha controlat la gent que ocupa els edificis. L'operatiu ha durat un parell d'hores -8 a 10 hores-.

De moment no se'n sap el resultat. Aquest operatiu arriba després de les nombroses queixes que han fet veïns des d'aquest barri de la ciutat de Figueres.

Els agents s'han dirigit als domicilis on la Guàrdia Urbana sabia que estaven ocupats i els agents de la Policia Nacional han identificat les persones que hi viuen per tal de detectar si aquestes tenien alguna irregularitat en matèria d'estrangeria.

Per poder fer el dispositiu amb més seguretat també s'han activat diverses furgonetes amb la unitat d'antiavalots de la Policia Nacional (la Unitat d'Intervenció Policial)

Des de l'ajuntament de Figueres també s'estan fent accions al barri i una d'aquestes, com va avançar l'ACN, és per exemple, que va ordenar tapiar un edifici on s'havia registrat que hi vivien persones de forma il·legal.

Els edificis ocupats de la Marca de l'Ham generen des de fa temps queixes veïnals. L’Associació de veïns de la Marca de l’Ham va portar a terme a prinicipi d'any protestes reclamant solucions a diverses problemàtiques al barri, entre altres l'ocupació dels habitatges de la carretera vella de Vilatenim que asseguren generen problemes d'inseguretat i insalubritat.

Des de l'Ajuntament s'ha estat treballant per resoldre la situació, tot i que des de l'inici, el regidor de Seguretat, Pere Casellas, va posar de manifest que s'havia de seguir el procediment legal i que calia l'actuació dels propietaris.

Els habitatges forment part d'una urbanització que va quedar a mig fer després que el promotor fes fallida i van quedar a mans de Sareb. Fa uns mesos es va informar que pretenien comercialtizar-los i que iniciarien els tràmits judicials per desocupar-los.

Davant les queixes dels veïns i de regidors de l'oposició el vicealcalde i regidor de Seguretat Ciutadana, Pere Casellas, el d'Urbanisme, Xavier Amiel, i l'alcaldessa, Agnès Lladó, han insistit en diverses ocasions que des de l'Ajuntament també es treballa per resoldre aquesta situació des de diferents àrees municipals. S'hi ha estat treballant des de l'àrea de serveis socials, Urbanisme i de Seguretat.

Els veïns s'han queixat de brutícia acumulada i tràfic de drogues.

Segons fonts municipals fa quinze dies, el regidor Pere Casellas es va reunir amb el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, a qui es va demanar suport amb la Policia Nacional per a efectuar controls d'estrangeria en diferents punts de la ciutat conflictius, entre ells les cases ocupades a la Marca de l'Ham.