La Universitat de Girona (UdG) i la Fundació Salut Empordà (FSE) treballen per crear una unitat docent universitària per al curs vinent. La iniciativa permetria apropar els estudis de Grau en Infermeria..

Aquesta iniciativa s’emmarca en l’increment del nombre de places d’Infermeria que el Govern ha aprovat per aquest curs 2022-2023, que ha permès que 60 nous estudiants poguessin entrar al Grau i contribuir així a pal·liar el dèficit de professionals existent al territori.

Fins ara, només l’Hospital Universitari de Girona Josep Trueta disposa d’una unitat d’aquestes característiques. Segons han informat, amb aquesta iniciativa podria ampliar-se més enllà de la ciutat de Girona, amb una nova unitat a Figueres, amb l’objectiu d’enfortir la col·laboració docent amb el territori i establir noves sinergies entre les dues institucions.

L’acord, fruit d’una trobada entre els representants de les institucions implicades, comptarà amb una primera etapa de desplegament focalitzada en els estudis d’Infermeria, però amb la intenció d’anar-hi sumant, en la mesura que sigui possible, altres estudis de l’àmbit de la salut que imparteix la Universitat de Girona.

Un estudi prelimiar realitzat per la Facultat d’Infermeria constata que hi ha una quarantena d’estudiants procedents de l’Alt Empordà que cursen aquest Grau. Ara es començarà a avaluar l’extensió docent cap a aquesta comarca, pel que fa a la formació de pràcticum, simulació clínica i ABP orientada, principalment, a estudiants dels darrers cursos de la titulació.

També s’estudiarà la possibilitat que, en la docència, pugui participar-hi professorat associat assistencial procedent dels centres de la Fundació Salut Empordà.

El rector de la UdG, Quim Salvi, ha manifestat que “la missió de la Universitat és estar amatent i donar resposta a les necessitats de la societat que l’acull” i ha posat èmfasi en “la necessitat de professionals de la salut que la pandèmia ha evidenciat”.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "aquest acord amb la Universitat de Girona és una molt bona notícia per a la ciutat de Figueres ja que augmenta la formació i l'acosta als estudiants de la nostra ciutat, de la comarca i la demarcació. Que la Universitat de Girona aposti per la nostra ciutat és una gran notícia, que se suma a l'aposta per l'oferta formativa a la ciutat. És primordial per fer de Figueres una ciutat referent".

Pel director-gerent de la Fundació Salut Empordà (entitat gestora de l’Hospital de Figueres), Martí Masferrer, “aquest acord suposa el reconeixement a la trajectòria de l’Hospital i a la seva vocació assistencial, docent i d’investigació. Confirma, un cop més, la capacitat de dinamització que té l’àmbit de la salut per a l’Alt Emporda”.