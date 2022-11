L'Ajuntament de Vilafant ha aprovat un conveni amb l'Ajuntament de Figueres desenvolupar urbanísticament el sector del Rec Susanna i el Rec del Mal pas.

L'acord era "imprescindible" per a l'Ajuntament de Vilafant per aprovar el seu Pla Urbanístic pendent des de fa anys.

Els sectors se situen al límit de les dues poblacions. Amb el conveni es gestionarà urbanísiticament l'espai i desencallar el desenvolupament urbanístic. El conveni que es va a aprovar en el darrer ple municipal estableix un finançament mutu, entre els dos consistoris per poder urbanitzar aquests sectors.

Vilafant té pendent d'impulsar el POUM encallat des de fa tres anys i que ha de permetre desenvolupar sectors importants com l'entorn de l'estació del TAV.

Els darrers entrebancs han estat la disposició de diversos informes. Entre ells el referent al Rec Susanna que afecta també Figueres.

Els sectors sobre els quals ara s'ha aprovat el conveni afecten les dues poblacions que han hagut de posar-se d'acord. Per tant, l'impuls és un pas més per l'aprovació del POUM.

Contracte gestió pavelló

Durant aquesta sessió del mes de novembre, s'ha posat sobre la taula el balanç financer del 2021 del contracte de gestió del pavelló municipal, que va tancar l'any passat amb un dèficit de 7.690,58€. «L'any 2021 encara teníem restriccions a causa de la covid-19, hi havia limitacions d'aforament i encara no s'havia recuperat la normalitat, per això el balanç encara és de dèficit, tot i això, les xifres no són negatives i ja apunten a bones perspectives de futur per aconseguir l'equilibri financer d'aquest servei» ha explicat el regidor d'esports César González durant el ple. El regidor també va explicar durant la sessió, que una gestió municipal directe seria inviable per Vilafant perquè suposaria un cost més elevat que les compensacions que s'han pagat a l'empresa concessionària que gestiona l'activitat del pavelló pels desequilibris financers.