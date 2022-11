L'operació policial en edificis ocupats de la Marca de l'Ham que es va fer dimecres s'ha saldat amb 53 identificats. A un d'ells també se li va incoar un expedient preferent d'expulsió per estada irregular a Espanya.

Aquest dispositiu on van participar la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Figueres estava orientat a detectar irregularitats en matèria d'estrangeria. Bàsicament, buscaven aclarir la situació administrativa a Espanya de persones que resideixen al barri.

Fruit de l'operatiu també, els agents de la Policia Nacional també van lliurar 14 citacions a ciutadans perquè es personin a la Comissaria Local del CNP a Figueres per a la incoació d'expedients ordinaris de sortida obligatòria.

Veïns s'havien manifestat i concentrat davant de les ocupacions de diferents habitatges d'aquest barri, ja que consideren que, arran d'aquestes ocupacions, hi havia hagut un increment de la inseguretat. Al mateix s'havien queixat a l'ajuntament, com recorda la policia en un comunicat, arran d'un increment del la venda i consum de substàncies estupefaents a la via pública, per la qual cosa demanen més presència policial i que es puguin garantir, així, l'exercici dels seus drets i la seguretat ciutadana.

L'Ajuntament de Figueres de fet va demanar suport en aquest sentit fa quinze dies a la subdelegació del Govern per resoldre una problemàtica que s'arrossega des de fa temps i que ha generat queixes veïnals. El dispositiu en aquest barri de Figueres es va fer dimecres i va controlar la gent que ocupa els edificis.

Per poder fer el dispositiu amb més seguretat també van activar diverses furgonetes amb la unitat d'antiavalots de la Policia Nacional (la Unitat d'Intervenció Policial)