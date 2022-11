La feina policial a la frontera no s’atura. La setmana passada es va detectar un nou cas de polissons amagats en un camió.

Això va succeir el dimecres dia 9 a la part francesa de la frontera, al Voló. Un camioner va aturar-se a la zona del peatge perquè és una àrea on hi ha policia. Va dirigir-se amb els agents responsables de fronteres francesos (PAF) i els va informar que havia sentit soroll a la zona del remolc.

En obrir l'àrea de càrrega del tràiler, hi van trobar quatre homes: tres adults d'entre 24 i 29 anys i un menor d'edat (17 anys). Els quatre migrants van manifestar ser del Sudan. Anaven indocumentats i els adults després de prendre declaració al camioner, van acabar detinguts i amb l'obligació de sortida de França. El menor d'edat per la seva banda, va ser assistit i posteriorment, va ingressar en un centre de menors.

El xofer en la seva declaració va explicar als agents de la Policia Nacional de la PAF que havia carregat la mercaderia i havia sortit d'una població del nord-est d'Itàlia el dia 7 de novembre. Que després havia passat la nit del dia 8 al 9 a la zona fronterera de Ventimiglia. Lloc on sospita, segons va dir, que haurien accedit els migrants a la zona de càrrega del tràiler. També els va dir que s'havia adonat d'algun soroll quan passava per Narbona però que va esperar a arribar al Voló, perquè sabia que hi trobaria policia.

Aquest nou cas mostra com aquest tipus d'immigració il·legal es va donant a la zona fronterera i que tant a la part espanyola com francesa, es van produint casos. La policia creu que bona part dels migrants solen pujar a la frontera italiana, a Ventimiglia, on sospiten que actua una màfia.