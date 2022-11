Una empresa de transports de Figueres s’ha convertit en objectiu dels lladres. Hi han entrat sis vegades -han presentat sis denúncies- des del 28 d’octubre fins al 15 de novembre. En aquests 19 dies, han vist com els buidaven fins a 410 litres de gasoil dels camions que tenen aparcats a l’empresa.

Tots els robatoris han tingut lloc de matinada, sobretot en la franja horària que va de la una a les quatre de la matinada.

Els Mossos d’Esquadra van enxampar in fraganti a principis de novembre un dels lladres "in fraganti". Pel que fa a la resta, en aquests moments, els agents de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Figueres estan fent indagacions i no descarten noves detencions.

Aquests robatoris han tingut lloc en una empresa ubicada al carrer Holanda, al polígon industrial de Figueres. L’últim cas va succeir el dimarts d’aquesta setmana. En aquest cas, el lladre va actuar cap a dos quarts de tres i va escalar la tanca de l’empresa, que fa uns dos metres d’altura. Va accedir al pàrquing de l’empresa i va robar 40 litres de gasoil d’un camió.

L’únic cas que ha acabat amb un detingut és del dia 3 de novembre. En aquest cas, els Mossos van detenir «in fraganti» al presumpte autor dels fets. El van trobar amagat sota un camió i amb cinc garrafes plenes de gasoli (64 litres) i tubs de goma per succionar el carburant. L’arrestat és un home de 37 anys.