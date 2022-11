Un cotxe ha quedat totalment calcinat aquest matí a la carretera GI-505 a La Vajol. Els Bombers han rebut l'avís dels fets a les 8.47 hores i un cop han arribat al lloc, al quilòmetre 2,3 de la via, han vist un turisme de la marca Peugeot cremant en mig de la via. No han pogut localitzar el seu propietari, i un cop apagades les flames ha quedat totalment cremat.

D'altra banda, aquesta matinada un cotxe també s'ha incendiat a Girona. L'incident s'ha produït a la una de la matinada al carrer roure, i el turisme, un Volkswagen, ha quedat afectat per la part posterior del vehicle. Quan el cos d'emergències ha arribat el foc ja s'havia apagat. No hi ha hagut ferits.