La feina policial a la frontera no s’atura. La setmana passada es va detectar un nou cas de polissons amagats en un camió. Això va succeir el dimecres dia 9 al Voló. Un camioner va aturar-se a la zona del peatge perquè és una àrea on hi ha policia. Va dirigir-se amb els agents responsables de fronteres francesos (PAF) i els va informar que havia sentit soroll. En obrir l’àrea de càrrega del tràiler, hi van trobar quatre homes: tres adults d’entre 24 i 29 anys i un menor d’edat (17 anys). Els quatre migrants van manifestar ser del Sudan. Anaven indocumentats i els adults després de prendre declaració al camioner, van acabar detinguts i amb l’obligació de sortida de França. El menor per la seva banda, va ingressar en un centre de menors.

El xofer en la seva declaració va explicar als agents que havia carregat la mercaderia al nord-est d’Itàlia el 7 de novembre. Que després havia passat a la zona fronterera de Ventimiglia, lloc on sospita que haurien accedit els migrants.