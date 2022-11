L’Ajuntament de Portbou reclama a l’Estat que excuti una millora de l’N-260 en el tram des del municipi a la frontera perquè és «un perill flagrant, evident i demostrable», diu l’alcalde, Xavier Barranco. Són dos quilòmetres de carretera estreta i amb revolts pronunciats per on no passen ni dos vehicles d’emergència, ni dos autobusos.

Xavier Barranco ha explicat que va demanar al grup Junts per Catalunya que fes arribar la preocupació a l’Estat i s’ha fet una pregunta al Senat sobre les futures actuacions.

La carretera té el mateix traçat que quan es va adequar al segle XIX. S’han fet només petites actuacions en alguns revolts.

Barranco constata que la via, els pocs quilòmetres des del poble a la frontera, «no té l’amplada mínima que hauria de teni rperquè puguin passar dos vehicles d’emergència en cas que hi hagi algun vehicle a la via, no permet que es creuïn dos autobusos i és un perill».

L’alcalde de Portbou recorda que durant un incendi el 2012 els cotxes es van veure atrapats a la carretera. Dos membres d’una família que van fugir muntanya avall van acabar morint en caure al mar desorientats. De situacions de perill n’han vist d’altres des de llavors .

«Fa dos estius en un incendi va haver-hi un camió que estava a mitja distància entre el poble i la benzinera, i va haver de creuar les flames per girar més amunt, a tocar la benzinera, i tornar a baixar per la carretera», relata Barranco. En la pregunta al Senat es posa de manifest que «és la carta de presentació al nostre país davant molts ciutadans europeus que ens visiten per aquesta via», a més.

Reclamació històrica

Durant anys els veïns i l’Ajuntament de Portbou van reclamar la millora d’aquesta carretera des de Colera fins al municipi com una de les actuacions que havia d’ajudar a impulsar econòmicament la població. Finalment, després d’anys de reclamacions es va executar, tot i nombrosos entrebancs. Durant setze mesos va estar encallada l’obertura del túnel que escurça el traçat i els veïns van arribar a fer una inauguració de protesta. D’això han passat uns quinze anys i encara queda pendent d’executar el tram final fins a la frontera.

El Ministeri de Transports i Mobilitat va portar a terme una millora en un tram rebaixant la muntanya per a augmentar el radi de gir dels revolts més conflictius per millorar la seguretat a l’encreuament de vehicles, millor visibilitat i seguretat. Però segons Xavier Barranco continuen havent-hi molts altres revolts amb girs de gairebé 360 graus i, per tant, el perill que dos vehicles no passin, que es creï un tap com en el foc del 2012 en qualsevol situació d’emergència continua sent el mateix.

Dos quilòmetres de via

En una visita del subdelegat del Govern, Albert Bramon, se’ls va informar que el traçat actual no permet fer una carretera com la del tram fins a Llança. Però Barranco constata que «no demanem res de l’altre món, no necessitem una autovia, però si que tingui l’amplada suficient per ser segura». «Són dos quilòmetres», recorda l’alcalde.

Pla de viabilitat per a l’estació de mercaderies de Portbou

L’Ajuntament de Portbou no entén que el govern no aprofiti els serveis de l’estació de mercaderies i que els oblidi cada vegada que es treballa en projectes com el corredor mediterrani. Arran de la propera inversió de 13,5 milions per ampliar l’estació de Vilamalla, i através del grup Junts, han demanat al Senat si hi ha algun pla de viabilitat per a l’estació. L’alcalde, Xavier Barranco, posa de manifest que ll’estació funciona al un 15% de la seva capacitat i es pregunta si algú ha fet números i si és necessari ampliar la de Vilmalla, tenint a uns 20 quilòmetres una altra estació que treballa molt per sota el seu possible rendiment. No entent «l’arraconament» i que no s’hagi plantejat cap pla de viabilitat per a Portbou. I recorda que «si tanquem l’estació, tanquem el poble».