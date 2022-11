Unes 250 persones s'han manifestat aquest dissabte al matí entre el Pertús i la Jonquera, recorrent a peu i en marxa lenta els sis quilòmetres que uneixen els dos municipis per l'N-II. L'acte, que ha provocat retencions de vehicles durant més d'una hora, s'ha fet coincidint amb el tercer aniversari del tall a l'AP-7 després de la sentència del procés. El portaveu nacional d'Alerta Solidària, Martí Majoral, explica que s'ha fet per "homenatjar els investigats" pels talls de carreteres a tot Catalunya la tardor del 2019. En concret, van ser un total de 380 persones de les quals encara n'hi ha 49 que tenen les causes obertes.