Des de diferents punts van sortir en marxa ahir veïns i representants d’entitats i municipis de poblacions d’ambdues bandes de la frontera per reclamar la reobertura dels passos fronterers que França va tancar el gener de 2021. Des del Consell Comarcal de l’Alt Empordà s’han sumat a les reivindicacions i s’han fet diverses accions reclamant la reobertura dels passos tancats.

Fins a onze centres i clubs excursionistes van participar de l’acció que una vegada més posa de manifest la importància de reobrir uns passos que utilitzen sobretot els veïns de les poblacions properes a la frontera.

El punt final va ser el coll de Banyuls amb diverses columnes de caminants fins aquell indret. Des de la banda del sud es va sortir de la Jonquera, Puig Neulós amb 26,4 i 15,3 quilòmetres respectivament. O des de dos punts de Rabós amb uns 13 quilòmetres. Nou traçats que van recórrer diversos indrets de l’Albera. Des de la banda francesa els recorreguts van ser des del Coll dels Gascons, Mas Xatard i Mas Cornet.

La presidenta del Consell Comarcal i alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, ha explicat que des del Consell el passat 29 d’octubre «es va signar, juntament amb els ajuntaments de la zona de l’Albera, el manifest de l’associació Albera sense frontera que promou les reclamacions, tan jurídiques com les mobilitzacions municipals i populars» per a la reobertura del Coll de Banyuls. «També havíem aprovat una moció en el mateix sentit» afegeix i «hem reivindicat l’obertura del pas del coll de Manrella, que també està tancat».

Els passos es van tancar el gener del 2021 i no està previst que es reobrin fins a l’any vinent. Una trentena de càrrecs electes de quinze poblacions afectades es van reunir el mes passat al coll de Banyuls, on van signar el manifest per reclamar l’obertura d’aquest i la resta de passos fronterers amb la Catalunya del Nord barrats el gener del 2021. L’acte es va celebrar després que el prefecte dels Pirineus Orientals, Rodrigue Furcy, anunciés que el de coll de Banyuls no es reobrirà fins a l’any que ve com a mínim.

La plataforma va anunciar que presentaran un contenciós davant el Jutjat Administratiu de Montpeller per a l’anul·lació del decret prefectural de tancament del coll de Banyuls i dels altres passos fronterers.

També afecta la Cerdanya

El tancament també afecta les poblacions de la Cerdanya indignades perquè l’estat francès ha fet cas omís a les seves demandes. Les vies de la xarxa local que permeten el pas entre els dos estats s’han tornat a bloquejar i, segons informava Regió 7, del mateix grup editorial que Diari de Girona, ara s’han tancat amb nous i més voluminosos obstacles per tal que els veïns, com han fet durant tot l’any, els retirin.

L’Estat francès ha comunicat als alcaldes de l’Alta Cerdanya, que com els de la Baixa estan en contra dels talls de carretera, que la mesura respon al programa de control de la immigració il·legal.

Cinc passos fronterers entre les comarques del Rosselló, el Vallespir i l’Alta Cerdanya amb les de l’Alt Empordà i la Cerdanya es van tancar. El tall es va activar durant la crisi de la covid-19 i per raons de lluita antiterrorista i control d’immigració. Les poblacions fronteres han manifestat els perjudicis econòmics i de mobilitat que suposa mantenir tancats aquests passos fronterers.