Un cotxe es va accidentar ahir a la nit a l'AP-7 per la irrupció d'un senglar al seu pas per Pontós. El conductor va resultar-ne il·lès però l'animal va quedar mort al mig de la via.

L'accident de trànsit va produir-se poc després de tres quarts de deu de la nit, a l'altura del quilòmetre 34,5 de l'autopista AP-7 en sentit Girona, segons el Servei Català de Trànsit. Un cotxe que circulava va envestir l'animal que va aparèixer al mig de la via ràpida. El vehicle va acabar amb danys per l'impacte amb l'ungulat, que va morir per l'atropellament. Arran dels fets es van activar els Mossos d'Esquadra, Bombers i SEM. Fa pocs dies, la Generalitat va anunciar que declararà l'emergència cinegètica al nord de les comarques gironines a principis de l'any que ve per combatre la sobrepoblació de senglars. Uns animals que estan implicats en força accidents i suposen un perill.