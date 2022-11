La setmana passada l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, corroborava en una entrevista en aquest Setmanari que després d’una «molt bona temporada turística» preveu un increment de visitants en el pròxim any gràcies a tots els esforços per part de l’ajuntament, conjuntament amb Comerç Figueres, i per l’obertura de la casa natal de Dalí, entre altres activitats culturals. Tanmateix, algunes empreses hoteleres exposen aquest fet turístic des d’un punt de vista menys influent. Lídia Coll, directora de l’Hotel Ronda, apunta que «les estades als hotels del centre són diferents d’aquells que es troben a l’extraradi de la ciutat, qui reben pernoctacions d’una nit».

Ramon Duran, copropietari de l’Hotel Duran, i Jaume Subirós, del Motel Empordà, coincideixen a dir que «les estades dependran molt de la crisi econòmica causada per la guerra d’Ucraïna i, també, del clima».

En els últims anys de prepandèmia i postpandèmia hi ha hagut un impàs en el sector turístic i les vacances a llarga durada. Duran i Subirós, manifesten canvis positius, ja que després de les restriccions que va provocar la Covid-19 «la gent té més ganes de sortir». Així i tot, el contrapunt de Coll destaca que «només un 25% aproximadament dels clients estan més dies que un cap de setmana». En la mateixa línia, l’Hotel Duran té una estada mitjana d’1,2 nits, és a dir, pernoctacions de màxim dues nits que «representa molt», diu Duran. A més, aquest mes d’octubre el clima ha provocat que la temporada d’estiu i d’ocupació hotelera s’allargués, tot i que, segons Subirós, «és normal que s’instal·lin ara a Figueres perquè a la costa ja no hi ha tants hotels oberts».

D’altra banda, aquests mesos Figueres i, per extensió, la comarca de l’Alt Empordà ha rebut visites rellevants a la ciutat, amb la presència de productores cinematogràfiques que han vingut a gravar pels entorns de la capital. Aquest afer ha generat demanda d’allotjament en pisos, apartaments i cases per una durada de setmanes o, fins i tot, mesos. En el cas del Motel, tenen instal·lades indústries cinematogràfiques des del mes de gener i, d’altra banda, l’Hotel Duran assenyala que «l’allotjament de productores fa que la mitjana de l’estada sigui més elevada». Lídia Coll també està d’acord que els rodatges fan que hi hagi més demandes d’habitacions «quan ha vingut algú durant l’any», però insisteix en l’increment de viatgers els caps de setmana amb una nit o dues, com a molt.

És cert que el turisme ha crescut i que Figueres té atraccions turístiques, com ara, el Museu Dalí, el qual rep centenars de milers de visitants d’arreu del món, però, els tres hotelers consultats continuen associant «Figueres com una ciutat de pas».

Per la seva banda, Ramon Duran exposa que «les estades més grans provenen dels cicloturistes, que venen a Figueres a dormir-hi per fer excursions pels voltants de l’Empordà». Però es manté que és molt complicat «venir a passar més de dues nits». D’aquesta mateixa manera, Subirós considera que «Figueres és el punt en què la clientela que sol baixar d’Europa fa nit al municipi quan baixa i també quan torna». Agnès Lladó considera que «no tenim prou oferta d’allotjament per assumir tota la demanda de gent que vol venir» il·lustrant la ciutat de Figueres com a referència turística, des de l’activitat hotelera sostenen una realitat positiva i que és millorable. Un ambient turístic que, a grans trets, escull el municipi per dormir-hi, perquè, en efecte, té hotels de qualitat. Encara que, les estadístiques dels propietaris de tres dels hotels més ben valorats de la localitat confirmen que «les estades són curtes».L’altre aspecte valorat en positiu és l’allargada de la temporada fins ben entrada la tardor, «fent de l’octubre un nou estiu i amb esperances d’un novembre també concorregut», conclouen els tres protagonistes.

El turisme que rep Figueres continua tenint en el visitant francès el seu principal client, però també sobresurten les trobades cicloturístiques de diverses nacionalitats europees i altres visitants provinents de països més llunyans, com ara els nord-americans. En canvi, el sector del visitant d’origen nacional encara és minoritari i té un perfil cultural.

El clima i l’economia són el factor principal que marca la influència de les estades a la Ciutat de l’Empordà.