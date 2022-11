La dicotomia que representen els nuclis urbans de Castelló d’Empúries i Empuriabrava han generat, aquests darrers anys, la necessitat d’anar creant infraestructures amb perfil semblant per a donar cabuda a les activitats i serveis públics de proximitat. Així ha passat amb els equipaments educatius, sanitaris i esportius. Una d’aquestes necessitats, la de poder disposar d’un espai cobert, es va resoldre provisionalment amb la instal·lació d’un envelat a la plaça de les Palmeres, a tocar la torre del Club Nàutic. Un cop comprovada la seva utilitat, l’Ajuntament castelloní va optar per projectar una estructura estable en aquest mateix espai, l’execució del qual ha anat superant els diferents tràmits fins a arribar al moment actual, quan les previsions apunten que «la primera fase de l’obra podrà començar aquest gener vinent, un cop s’hagi superat el procés de licitació que és a punt de fer-se públic», segons el regidor d’Urbanisme, Josep Maria Canet. «El projecte ha estat molt ben redactat i les obres han de durar sis mesos. Si tot va bé, la primera fase hauria d’estar acabada el mes de juny».

Abans de consolidar el projecte, l’Ajuntament va haver de superar el tràmit de la modificació urbanística de l’espai. Un primer pas va ser l’aprovació, en el plenari municipal del 21 d’octubre de 2019, d’aquest canvi de planejament. La comissió d’Urbanisme de Girona va donar el seu vistiplau, el passat 27 d’abril, a l’esmentada modificació del pla municipal que permetrà la construcció d’aquest edifici polivalent i un nou espai públic a la plaça de les Palmeres i la zona portuària.

La proposta aprovada recull un canvi del sistema públic d’aparcament per un sistema cultural, social o religiós a l’espai propietat de l’Ajuntament. La memòria del projecte relata que «es tracta d’una zona portuària, on es preveu aixecar una edificació en planta baixa, amb una ocupació del 40% de la superfície, amb una alçada no superior a 7 metres, i amb una coberta d’una gamma de colors clara. La nova construcció se separarà com a mínim 10 metres de l’avinguda Fages de Climent, 15 metres del canal i 5 metres d’altres límits».

L’edifici resultant serà obert durant l’estiu i tancat a l’hivern i estarà dotat de vestuaris, banys i escenari. Aquest edifici té l’objectiu de substituir l’actual carpa que hi està instal·lada. En una segona fase, s’instal·laran plaques solars en el sostre.

El projecte va aixecar alguns recels veïnals i d’alguns grups de l’oposició, en un primer moment, en considerar que la instal·lació d’una construcció estable malmetria una zona oberta que forma part d’un espai emblemàtic del municipi. La desaparició de places d’aparcament no preocupa a l’Ajuntament, perquè quan hi ha esdeveniments que atrauen molta gent, com és el cas de la Fira del Vaixell d’Ocasió, la resta d’espais amb places lliures tenen prou capacitat per absorbir les necessitats del moment.

La licitació de la primera fase de l’edifici polivalent d’Empuriabrava permetrà aixecar l’estructura principal. «Aquesta és la fase més important d’un projecte que ha de ser una obra emblemàtica per al nostre municipi», remarca el regidor d’Urbanisme, Josep Maria Canet. Aquesta primera part té un pressupost d’1,6 milions d’euros. Canet manifesta que «hem procurat que el disseny tingui sentit i estigui vinculat al seu entorn. La part més destacada serà el sostre, amb forma d’onada, per donar-li un aspecte singular».

Aquest espai és de propietat municipal des de 2011, quan l’Ajuntament va aconseguir registrar-lo a nom seu després d’anys de litigis.