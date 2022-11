Figueres ha programat més d'una trentena d'activitats en la programació per les festes de Nadal que inclou com a novetat un espectacle de llum i so cada dia a dos quarts de set de la tarda.

L'encesa dels llums de Nadal el 25 de novembre a dos quarts de set de la tarda a la plaça de la Font Lluminosa donarà el tret de sortida al programa d'actes que es podrà celebrar després de dos anys, sense restriccions ni limitacions d'aforament. "Viu el Nadal a Figueres" inclou el tradicional mercat de Nadal a la Rambla amb setze expositors, del 25 de novembre al 24 de desembre. Durant els dies 8, 9 i 10 de desembre, al Teatre El Jardí hi haurà el màpping de Nadal, aquest any amb la temàtica principal d'Alícia al país de les Meravelles. No faltaran activitats com el tió de Nadal (el dia 24 a la plaça de l'Ajuntament) i l'home dels Nassos (el dia 31 de desembre). Els dies 2 i 3 de gener els infants podran portar les cartes al campament reial que se situarà a la plaça de Sant Pere, i el dia 5 de gener tindrà lloc la nit més màgica de l'any amb la gran Cavalcada de Reis pels carrers de la ciutat. A banda d'aquestes activitats principals, n'hi haurà moltes més, com en Fumera, el concurs de fanalets, tallers i activitats als barris, o visites guiades, entre altres. L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "els figuerencs i figuerenques podran gaudir d'un Nadal únic, ple d'activitats a la ciutat, un Nadal familiar que alhora pretén dinamitzar la ciutat en l'àmbit comercial, cultural i turístic. La ciutat bullirà i serà més dinàmica que mai" Per la seva banda, la regidora de Fires i Festes, Ester Marcos, ha ressaltat que "les activitats nadalenques preparades per aquests dies portaran la màgia pels més menuts i pels més grans amb la trentena d'activitats que hem organitzat. A més a més, pels carrers de la ciutat hi haurà moltes sorpreses".