Figueres ha batut rècord de llicències d'obres menors i fins al 18 de novembre n'ha registrat 523. La xifra més alta fins ara va ser l'any 2018 quan se'n van tramitar 518. La majoria de llicències concedides han estat per fer obres de reforma d'habitatges i d'obertura de nous comerços i negocis. Aquest any, a més, la instal·lació de plaques fotovoltaiques ha augmentat. S'espera que a finals d'any la xifra se situï a l'entorn de les 600 llicències. El regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel, valora positivament la dada i diu que es tracta d'una «molt bona notícia» que demostra «el dinamisme econòmic que hi ha» a la ciutat.