L’Ajuntament de Roses està preparant un espectacle pirotècnic amb les 12 campanades per la nit de Cap d’Any que serà retransmesesa en directe per les emissores RAC 1 i RAC 105. La nit comptarà també amb una festa amb actuacions musicals a la plaça Frederic Rahola.

Amb aquesta proposta l’Ajuntament ha explicat que culmina l’aposta engegada fa uns anys per donar més continguts, dinamisme i ànima a les activitats nadalenques que se celebren a Roses. Enguany, les novetats més importants es produiran la nit de cap d’any, que era la celebració que quedava pendent per reforçar, amb una proposta de qualitat pensada per a tots els públics.

La nit s’iniciarà en el moment d’entrada al nou any, a les 12 de la nit en punt, amb el llançament de 12 petards pirotècnics que marcaran cadascuna de les campanades. L’Ajuntament fa una crida a tothom a participar en aquesta celebració.