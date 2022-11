Agullana va acollir ahir la inauguració de la rehabilitació del búnquer de Can Palau, declarat fa dos anys Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) Estava destinat a ser el pilar més important en la defensa d’un possible atac pels Pirineus. Va ser construït fa més de vuitanta anys i els militars l’anomenaven «O-2» i l’«observatori». S’han celebrat diversos actes per inaugurar-lo, entre ells una exposició immersiva. S’ha creat un itinerari i un llibre recull la història.

El búnquer està situat en un indret geogràficament privilegiat des dòn es pot veure una àmplia zona des del castell de Bellaguarda, ja en territori francès, fins a uns quilòmetres més enllà del quera l’antic nucli urbà de la població veïna. Des d’aquí tenia la missió de la defensa de la frontera entorn de la Jonquera. Des d’Agullana s’havia de dirigir l’acció militar per a defensar una entrada de tropes enemigues per la carretera NII, expliquen des de l’ajuntament d’Agullana. La construcció defensiva té dos accesos. Un a través d’un llarg túnel de seixanta metres de logitud, i l’altre de sortida d’uns trenta metres. L’espai central conté la sala d’observació amb tres espieres i un espai destinat a sala de comandament o magatzem. S’han portat a terme tot un seguit d’accions destinades a la rehabilitació i adequació d’aquest espai i creat itineraris per a la visit tant per a aficionats a la història com simplement per gaudir de la natura amb rutes aptes per a senderisme i ciclistes, de fàcil traçat i adequats per a qualsevol mena de passejant expliquen des del Museu Memorial de l’Exili. Es pot visitar l’interior o contemplar el paisatge des del mirador que s’ha construït. Paral·lelament a les obres de rehabilitació es va encarregar a l’historiador Josep M. Almuni Tàpias una recerca històrica que ha permès l’edició del llibre «El búnquer d’Agullana i la presència militar al poble des del 1939 al 1955» que es va presentar ahir . El llibre permet conèixer aspectes sobre el búnquer i sobre l’efecte de la presència militar. Entre tot un seguit d’actes lligats amb el tema de la Memòria històrica, ahir a la tarda es va portar a terme una experiència immersiva de llum i so dissenyada per Cube,bz i la música de violoncel end irecte a càrrec de Frances Barlett a l’interior del búnquer. Durant la jornada també es va celebrar una taula rodona amb la participació d’Adela Geli-Anticó, arquitecta experta en estudi, intervenció i gestió del patrimoni; Enric Pujol, historiador i director del MUME, Humberto Vila, senderista i recuperador de patrimoni, membre de GAS Mountain i Josep M. Almuni Tapias, historiador i autor del llibre. Avui s’inaugura a la sala de plens a tres quarts de dotze l’exposició centrada en el llibre.