Els Mossos d’Esquadra van aturar un home de 21 anys que circulava en bicicleta de matinada a la Jonquera per advertir-lo que no portava els llums obligatoris per circular a aquelles hores. Va ser llavors que un dels agents que van intervenir en l’operació es va adonar que la bicicleta que portava era la que havien robat al seu germà, a Girona, feia pocs dies.

El vehicle està valorat en 1.700 euros i li van robar tres dies abans de la detenció d’un aparcament comunitari a Girona, al carrer de la Creu. Se la van endur de matinada, juntament amb una altra bicicleta que, de moment, no ha estat trobada. L’home, que té antecedents judicials, va quedar detingut després que els Mossos l’aturessin. Va passar a disposició judicial l’endemà i va quedar en llibertat amb càrrecs.