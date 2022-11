«Cal tenir paciència i esperar. No hi ha massa alternativa i ja hi estem acostumats». Així s’expressa Josep Maria Álvarez després de suportar una bona estona d’espera per arribar amb el seu vehicle fins a l’estació de Figueres, la del tren convencional. Acaba de patir, com molta altra gent, l’embús que es produeix des del carrer Sant Llàtzer cada cop que conflueixen l’arribada de trens amb el trànsit d’autobusos que van i venen de l’estació del costat. Sobretot als vespres, en hores punta, quan arriben estudiants i treballadors que han utilitzat la línia R11 procedent de Barcelona i Girona.

La problemàtica s’agreuja quan la barrera del pas a nivell està baixada. Els taxistes corroboren l’embús sobretot quan arriben trens i autobusos al mateix moment. L’Ajuntament ha fet diverses actuacions en els darrers anys per millorar el trànsit i encara està pendent el trasllat de l’estació d’autobusos.