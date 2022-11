L'equip de govern de Figueres (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) han presentat un pressupost de 70,8 milions d'euros per al 2023. Una xifra que suposa un increment de gairebé un 9% respecte d'aquest 2022 (8,9%) i la dada més alta de la història de la ciutat. Els comptes, que es portaran al ple d'aquest dimarts, també preveuen 7,2 milions d'euros en inversions, amb l'obra del Carme Guasch (2,1 milions) com actuació principal. L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha dit que són uns números pensats per a les persones i que prioritzaran les polítiques socials, la dinamització econòmica i la millora d'equipaments i serveis.