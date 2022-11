Ensurt de matinada en un obrador de pa de Roses. S'ha produït un incendi en el magatzem, ubicat al soterrani d'un edifici.

Els Bombers han rebut l'avís del foc cap a dos quarts de tres de la matinada i han enviat tres dotacions, que han treballat en les tasques durant un parell d'hores. També s'ha activat la Policia Local de Roses.

Els efectius d'emergències han fet confinar els veïns de l'edifici del carrer de Benet Falp i Matas on s'havia produït el foc. Que estava concentrat al pàrquing soterrani, on hi ha el magatzem.

Un cop extingit el foc, han hagut de fer tasques de ventilació en tot l'edifici. Ja que el fum s'ha escampat per l'escala del bloc però també, per tot l'aparcament. En el pàrquing, s'han ajudat de ventiladors. D'altra banda, les flames han cremat una part del magatzem on hi havia plàstics i lleixes.

Malgrat el fort ensurt, ningú ha resultat ferit.